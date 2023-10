Lavinia Montebove, la maestra imputata nel processo sull'investimento della bimba si offre di aiutare la famiglia nell'assistenza in casa ma i genitori: «Provocazione»

«Aiuto io Lavinia». Ma per i genitori è una provocazione, un'offerta di aiuto del tutto inopportuna. La maestra Francesca Rocca, imputata nel processo sul caso di Lavinia Montebove, la bimba investita nel 2018 nel parcheggio dell'asilo La Fattoria di Mamma Cocca di Velletri, quando aveva 16 mesi, oggi assente in udienza per malattia, ha fatto sapere con una lettera manoscritta di essere disponibile ad aiutare la famiglia Montebove a casa propria per l'assistenza di Lavinia, che al momento è seguita da infermieri e sanitari solo per 12 ore al giorno, necessitando invece di assistenza h24.

Lavinia Montebove invalida dopo l'incidente nel parcheggio dell'asilo: la ricostruzione dello scontro

La maestra imputata nel processo sul caso Lavinia Montebove si offre di aiutare la bimba nell'assistenza domiciliare

Una proposta che i genitori di Lavinia bollano come provocazione: «Non si è mai assunta le proprie responsabilità in 5 anni - dice papà Massimo - ha sempre sostenuto assieme al proprio avvocato che è stata Lavinia a sottrarsi al suo controllo e non lei a non vigilare, si è permessa di proporre 1 euro di risarcimento in aula perché a suo dire quello è il valore della vita di nostra figlia, ha portato in aula un'amica che abbiamo denunciato per falsa testimonianza e adesso vorrebbe venire a casa nostra ad assistere? A noi servono infermieri e sanitari, non certo badanti improvvisati».

La piccola Lavinia che oggi ha sei anni si trova in stato vegetativo.

​Lavinia Montebove investita a 16 mesi davanti all'asilo a Velletri, la maestra chiede la messa in prova

La prossima udienza del processo si terrà il 16 ottobre. «Rocca dimostra ancora una volta di non essere consapevole di ciò che è successo a Lavinia e anche per questo la messa alla prova non può essere accordata, a mio avviso - ha detto ancora il papà di Lavinia - Ciò detto, sul piano personale sono deluso per l'ennesimo rinvio, ma comprendo le ragioni che hanno portato il giudice a questa scelta e che servono per evitare possibili ricusazioni. Confido ancora nella giustizia. Ribadisco: non vogliamo vendette, vogliamo una sentenza».