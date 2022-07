Milano, madre lascia la figlia di 18 mesi a casa per 6 giorni e la trova morta. «Sapevo che poteva andare così»

Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri mattina, l'ha trovata morta. La donna, 37 anni, è stata fermata con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione. La piccola era in un lettino da campeggio e a fianco c'era il biberon ma anche una boccetta di benzodiazepine (un tipo di piscofarmaci) piena a metà.

APPROFONDIMENTI ITALIA Cade una giostra a Palma Campania (Napoli): bimbi feriti CRONACA Picchia la moglie con la figlia in braccio, arrestato un camionista... MONTESILVANO Bambina di 8 anni si perde al mare, ritrovata dalla bagnina Susanna... PESHAWAR Bimba stuprata e uccisa a 7 anni in Pakistan, un mese fa...

«Sapevo che poteva andare così». È quanto avrebbe detto, in sostanza, la donna di 37 anni fermata per omicidio volontario dalla polizia per aver lasciato la figlia di un anno e mezzo sola in casa a Milano per 6 giorni, da giovedì della scorsa settimana fino a ieri mattina. È stata fermata ieri e interrogata nella notte dal pm di turno Francesco De Tommasi. È apparsa lucida, a quanto si è saputo, anche se di fronte ad alcune domande è rimasta in silenzio.