Ischia, continua l'evacuazione dei residenti nella zona rossa: molti non vogliono lasciare le case. Stop agli angeli del fango. Mutui sospesi

Frana a Ischia diretta oggi 3 dicembre: continua questa mattina il piano di allontanamento dei cittadini di Casamicciola Terme dalle aree rosse avviato ieri pomeriggio, quando è scattata l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Le operazioni, sottolinea il Commissariato emergenza Casamicciola, stanno proseguendo, nonostante le difficoltà legate alla situazione di emergenza.

Si sono invece fermati gli angeli del fango: nonostante il cielo plumbeo e la pioggia che è cominciata a cadere dalle 8 e mezza almeno una settantina di ragazzi ischitani (quasi tutti studenti), quelli ormai conosciuti come gli «angeli del fango», era arrivata di buon mattino a piazza Bagni per continuare a spalare il fango franato dalla cima dell'Epomeo sabato notte.

Le condizioni della zona oggi non sono tali da poterli fare operare in sicurezza visto che, dopo pochi minuti di pioggia, si è formato nuovamente un fiume di fango argilloso che sta scorrendo tra le case e le strade rendendo tutto scivoloso e col rischio che intensificandosi le precipitazioni si verifichino altri distacchi franosi o vengano trascinati a valle massi e detriti in bilico.

Ai ragazzi è stato più volte chiesto dagli abitanti della zona di non rischiare e rinunciare a spalare ma i giovani non ne volevano sapere: erano arrivati con gli stivali e le pale pronti ad un'altra giornata di lavoro per liberare Casamicciola dalla morsa della melma che ha invaso diverse zone del suo territorio. Alla fine due persone, una coppia di genitori di uno dei ragazzi, è arrivata al centro di coordinamento dei soccorsi, alla sede del comune di Casamicciola in piazza Marina ed ha chiesto alle forze dell'ordine di intervenire per rimandare a casa i ragazzi vista l'estrema pericolosità della situazione.

Erano spaventati per quei giovani che sfidavano la sorte in mezzo alla desolazione e che non avrebbero smesso per nulla al mondo. Alla fine però i ragazzi hanno lasciato piazza Bagni e stanno tornando a casa: hanno compreso che con queste condizioni meteo avrebbero rischiato inutilmente e la loro presenza sarebbe stata un intralcio ai soccorritori. D'altronde hanno già dato dimostrazione della loro generosità e disponibilità nei confronti dei casamicciolesi colpiti dalla calamità

L'ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DALLA ZONA ROSSA

Con le navette messe a disposizione dalla Commissaria prefettizia del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, altro cittadini residenti nell'area rossa, che non hanno provveduto autonomamente a trovare ospitalità in altre abitazioni o presso parenti o amici, sono stati trasportati al centro di raccolta predisposto presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Ischia.

Da qui, i cittadini, sono stati poi condotti nelle strutture alberghiere e ricettive, dove resteranno fino alla revoca dello stato di allerta. I soggetti fragili, invece, con priorità sono stati accompagnati direttamente presso gli alberghi, con le ambulanze ove necessario. Finora sono state impegnate circa 20 navette impiegate in 8 piazze delle aree rosse che stanno svolgendo regolarmente il servizio di trasporto previsto. Le strutture alberghiere e ricettive che ospiteranno i cittadini sono una ventina, ma il numero potrebbe ulteriormente aumentare. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore per raccogliere, grazie all'impegno della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine, tutta la popolazione interessata. Gli operatori della Protezione Civile trascorreranno la notte nella nave San Giorgio della Marina Militare ormeggiata nelle acque antistanti il porto di Casamicciola.

Per ora, la situazione non registra particolari criticità, ma per eventuali necessità o segnalazioni è stato attivato dalle ore 16 il numero verde 800850114.