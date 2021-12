Incidente a Roma, morte due sorelle di 19 e 23 anni: in auto contro un albero

Tragedia a Roma. Due ragazze italiane, sorelle di 19 e 23 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto, intorno alle 5.30, in via Cilicia (in zona San Giovanni). Le due giovani, a bordo di una Peugeot 307, si sono schiantate contro un albero. Le due sorelle abitavano in zona Centocelle.

Auto contro albero, morte due ragazze a Roma

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona. Alla guida del veicolo, secondo le prime ricostruzioni, c'era la 23enne. Non è escluso che le ragazze stessero tornando a casa quando è avvenuto lo schianto. La macchina nell'impatto si è accartocciata.