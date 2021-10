Incidente sul lavoro: schiacciato nel magazzino, muore un giovane operaio. Era al terzo giorno come facchino

Ancora una vittima sul lavoro. L'ultimo incidente mortale nel corso della notte nel Bolognese: a perdere la vita un operaio di 22 anni. Il fatto è accaduto all'interno di in un magazzino all'Interporto Bologna, a Bentivoglio. Il giovane, nato in Guinea Bissau, è morto dopo essere rimasto incastrato tra la ribalta del magazzino e un mezzo pesante parcheggiato lì nei pressi per le operazioni di carico merce. Dai primi accertamenti, l'operaio era al terzo giorno di impiego come facchino nell'hub Sda.

Il sequestro e gli accertamenti

Partito l'allarme, sul posto sono arrivati in poco tempo il personale medico del 118, il personale medicina del Lavoro Unità Operativa Prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro di Bologna e i carabinieri per i rilievi del caso. L'area e i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro, in vista degli accertamenti che verranno richiesti dalla Procura di Bologna.

Il magazzino chiuso anche oggi

Il magazzino dov'è accaduto l'incidente è stato chiuso per le verifiche degli investigatori e delle autorità ispettive. Rimarrà chiuso anche per tutta la giornata di oggi. Tutte le operazioni logistiche di Sda proseguiranno in altri spazi dell'Interporto.