Napoli-Salerno, muore motociclista di 31 anni. Travolto da auto anche il soccorritore

Tragedia sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. Un motociclista di 31 anni è morto in seguito ad uno scontro con una vettura. Si tratta di Vincenzo Novi, di Torre Annunziata. Morto anche il soccorritore di 59 anni, travolto da un’altra auto che sopraggiungeva. Al volante della prima vettura, precipitata sul motociclista, c'era una donna: uscita illesa dal primo incidente, è stata però colpita dalla seconda auto e ricoverata d’urgenza all’Ospedale del Mare in gravi condizioni. L’episodio è accaduto poco dopo le ore 14 di domenica, all’altezza dell’uscita Ercolano Scavi.

La ricostruzione dell'incidente

Il motociclista procedeva verso Napoli. Ha schianta contro un’auto che lo precede, per motivi ancora da accertare. Il 31 enne perde il controllo, vola via dalla sella e precipita sul selciato. Morto sul colpo. Illesa, invece, la donna, originaria di Portici. Poco dopo l’arrivo dei soccorsi, un’altra auto, anche in questo caso per motivi poco chiari, ha travolto il mezzo di soccorso, investendo un soccorritore di 59 anni che muore sul colpo. Colpita anche la donna di Portici. Quest’ultima adesso è ricoverata all'Ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni.

Code e rallentamenti

Inevitabili lunghe code di auto nel pomeriggio sulla A3 per consentire i soccorsi e poi la rimozione dei detriti dalla carreggiata. Gli uomini della stradale per regolare il traffico hanno deviato le vetture provenienti da Salerno sul casello autostradale di Ercolano. Ma la coda nel pomeriggio ha raggiunto anche un chilometro di lunghezza.

Ultimo aggiornamento: 11:51

