Fiamme in un appartamento nella notte, evacuato un palazzo a Marconi

Evacuato un palazzo a Roma nella notte. Alle ore 4 di mattina circa i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Roma in Via Giuseppe Pession 14, per un incendio di un appartamento al settimo piano di un edificio. Il personale dei vigili del fuoco è riuscito a spegnere le fiamme in camera da letto prima che si propagassero verso altre stanze. Al termine dell'intervento l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e calore sprigionato dall'incendio. Durante l'intervento è stato evacuato l'edificio. Non risultano persone ferite o intossicate.