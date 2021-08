Su una cosa rispetto al cyber attacco che da sabato sta paralizzando la Regione Lazio gli esperti informatici italiani sono concordi: «Non è ancora il tempo di temere per i propri dati sensibili. Al momento il solo rischio che corrono i cittadini è incappare in dei disservizi». Certo, un aspetto non da poco, considerando che i disservizi in questione riguardano il sistema di prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid e quello delle visite...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati