Sparatoria in strada dopo una lite, un morto e due feriti. Catturato l'omicida

Un giorno di terrore a Follonica dove è un uomo ha esploso colpi di pistola al termine di una violenta lite familiare. Una persona è morta e altre due sono ferite (uno è gravissimo) in via Matteotti. I fatti si son svolti in strada davanti a un albergo della cittadina. La persona che ha sparato è stato bloccato alla periferia di Grosseto dopo una improvvisa fuga.



Lo sparatore è un ristoratore del centro di Follonica (Grosseto) l'uomo che ha sparato uccidendo un uomo e ferendo gravemente altre 2 persone, un uomo e una donna. I due feriti sono stati trasportati con il Pegaso all'ospedale le Scotte di Siena. Nella zona è arrivato anche un elicottero della Finanza per coadiuvare i carabinieri che a terra continuano le ricerche dell'assassino. Molte le persone fuggite nelle case e nei locali appena sono stati sparati i colpi di pistola, almeno quattro o cinque. «Incredulità e sgomento». Sono le prime parole del sindaco di Follonica, Andrea Benini, che è già in via Matteotti dove c'è stata la sparatoria. «C'è dispiacere per queste persone che conoscevo benissimo - ha aggiunto il sindaco -. Speriamo che il responsabile venga preso il prima possibile».

