Alessandro Impagnatiello ha confessato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, la 29enne, incinta di 7 mesi, trovato morta questa notte a Senago, nel Milanese. Il ragazzo, 30 anni ha dato indicazioni ai carabinieri su dove aveva nascosto il corpo senza vita della giovane della quale sabato notte si erano perse le tracce. Da quanto si è appreso, l'uomo ha consentito ai militari dell'Arma di ritrovare il cadavere della donna nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel Milanese, non lontano dall'abitazione della coppia.

Chi è Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello ha 30 anni ed è un barman in un locale di lusso di Milano. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri e della Procura di Milano lui avrebbe screditato a più riprese la sua compagna Giulia, parlando con l'amante con cui aveva una relazione parallela. Sarebbe stata proprio l'amante, una collega americana di Impagnatiello, di professione barman, a chiedere al 30enne di incontrare Giulia Tramontano quel sabato. Per una sorta di incontro chiarificatore.

L'incontro

Entrambe le donne, prima ignare l'una dell'altra, a quanto si è appreso, dallo scorso aprile avevano iniziato ad avere sospetti sul fatto che il 30enne avesse un'altra relazione. Con la collega-amante il 30enne avrebbe più volte parlato male della fidanzata, dicendo, pare, anche che avesse problemi mentali e non solo, per screditarla in ogni modo. Dalla denuncia del 30enne, presentata domenica, sarebbero emerse, poi, anche tutta una serie di incongruenze, come un luogo con un indirizzo inesistente dove sarebbe andata, a suo dire, la fidanzata.

La doppia vita

Ciò che al momento è emerso nell'inchiesta, attraverso l'acquisizione di messaggi mandati dalla 29enne ai familiari e ad un'amica, dai video di sorveglianza installati alla zona dove abita la coppia e da alcune testimonianze, è che la giovane aveva scoperto la seconda vita del fidanzato con un'altra, anche lei rimasta incinta di un bimbo poi perso e anche lei ignara della relazione parallela e del piccolo in arrivo.

L'amante

Alessandro Impagnatiello, il 30enne fidanzato di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa da sabato, avrebbe screditato a più riprese, parlando con l'amante con cui aveva una relazione parallela, la sua compagna. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri e della Procura di Milano. Sarebbe stata proprio l'amante, una collega americana di Impagnatiello, di professione barman, a chiedere al 30enne di incontrare Giulia Tramontano quel sabato. Per una sorta di incontro chiarificatore. Entrambe le donne, prima ignare l'una dell'altra, a quanto si è appreso, dallo scorso aprile avevano iniziato ad avere sospetti sul fatto che il 30enne avesse un'altra relazione. Con la collega-amante il 30enne avrebbe più volte parlato male della fidanzata, dicendo, pare, anche che avesse problemi mentali e non solo, per screditarla in ogni modo. Dalla denuncia del 30enne, presentata domenica, sarebbero emerse, poi, anche tutta una serie di incongruenze, come un luogo con un indirizzo inesistente dove sarebbe andata, a suo dire, la fidanzata.