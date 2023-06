Gabriele Loi, si tuffa e la gamba resta incastrata tra gli scogli: cuoco muore a 26 anni

Tragedia nel mare di Villasimius: un 26enne è morto nella spiaggia di Is Straias. Gabriele Loi lavorava come aiuto cuoco al resort Timi Ama, dove è occupato anche il padre.

Dopo essersi tuffato in mare, ieri pomeriggio, sarebbe rimasto incastrato con una gamba tra gli scogli e sarebbero intervenuti alcuni turisti per cercare di salvarlo. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma per il giovane non c'è stato niente da fare. I carabinieri di Villasimius stanno sentendo tutti i testimoni per scoprire come si sia verificata la tragedia in spiaggia.

Il cordoglio

«Da madre e da donna trovo sia impossibile trovare le parole in casi come questi - commenta su Facebook la prima cittadina di Maracalagonis, Francesca Fadda - Una notizia che mi è giunta dai media e poi da papà Simone e mamma Stefania sotto shock, un racconto che mi lascia inerme davanti al dolore, genitori dilaniati, con il respiro corto e la mente che inizia a fare mille domande».

«Il dolore lancinante che oggi i familiari, amici e conoscenti stanno provando è incommensurabile, così come tutte le tragedie anche di altre famiglie che porto nel cuore ma che non cito perché mi hanno chiesto silenzio assoluto - continua la prima cittadina - Oggi noi come comunità intera dobbiamo far sentire la nostra vicinanza a queste persone che oggi versano lacrime di disperazione, perché una comunità forte oggi fa questo.

Ciao Gabriele. Ti vogliamo ricordare così, con le foto che tua mamma e tuo papà mi hanno inviato questa sera»