Gabriela Emanuela, scomparsa in Puglia a 12 anni. La mamma esce da un negozio e non la trova più: ricerche in corso

Giallo in Puglia dove una ragazzina di appena 12 anni, Gabriela Emanuela, è scomparsa nel nulla da oltre 48 ore.

La dodicenne è stata vista per l'ultima volta giovedì mattina a Bari, dove si trovava in compagnia della madre, con cui vive a Carovigno, in provincia di Brindisi

Gabriela, scomparsa a 12 anni

Per Gabriela, scrivono alcuni quotidiani locali, è stata presentata formale denuncia di scomparsa. Le ricerche della dodicenne, di origine romena, sono estese anche alla provincia di Brindisi, ed in particolare nel territorio di Carovigno, dove la minore vive con la sua famiglia, frequentando la scuola media.



L'ultimo avvistamento della minore è stato fatto in Viale Unità d'Italia a Bari. Qui la 12enne era giunta in compagnia della madre. A quanto si apprende la donna sarebbe entrata in un negozio da sola, per poi non ritrovare più la figlia una volta ultimate le commissioni. A lanciare sui social l'appello per ritrovare la ragazzina è stata l'associazione Penelope Puglia.