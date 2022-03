​Fondi per l'Ucraina, attenti alle truffe sulle donazioni: i consigli della Polizia postale

Aattenzione alle truffe sulle donazioni a favore del popolo ucraino e nel caso di dubbi chiede di rivolgersi alla Polizia Postale o di collegarsi al suo sito. La Polizia di Stato invita i cittadini a fare attenzione e su questo alert ha realizzato anche un video. «L'emergenza umanitaria in Ucraina - viene sottolineato in una nota - sta generando una forte spinta di cittadini e associazioni ad effettuare donazioni e a dare disponibilità di accoglienza in favore del popolo ucraino. La Polizia Postale e delle Comunicazioni sta effettuando un'ampia attività di monitoraggio nel web, constatando tentativi di truffa prevalentemente attraverso l'utilizzo di sistemi di messaggistica istantanea».

Per non restare vittima delle truffe la Polizia consiglia:

1. Le raccolte di fondi a scopo benefico vengono generalmente concordate con l'ente pubblico al quale la somma è destinata, che in genere la pubblicizza sulle sue pagine ufficiali;

2. Pur essendo possibile che una raccolta fondi non autorizzata possa poi effettivamente giungere al destinatario indicato, è importante che il cittadino, prima di effettuare la donazione, verifichi se sulla pagina ufficiale del destinatario vi siano le coordinate bancarie facendo attenzione alle richieste di versamento su carte di credito ricaricabili;

3. In caso di dubbio contattare gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni sul territorio, facilmente rintracciabili sul web o rivolgersi al sito ufficiale della Polizia Postale e delle Comunicazioni (www.commissariatodips.it) per chiedere informazioni.