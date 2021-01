Una scivolata fatale in acqua e la morte. Tragedia a largo di Fiumicino nel pomeriggio. Un ispettore di carico, di circa 50 anni, dopo il trasferimento in battello ed in procinto di salire sulla piattaforma petrolifera «R2», è morto dopo essere caduto in mare, forse scivolato mentre scendeva dalla biscaglina.

È successo intorno alle 16.30. Dato l'allarme, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha subito inviato la motovedetta «800» ma l'uomo, recuperato in mare dai militari, non dava segni di vita. A nulla sono valsi - si apprende da fonti qualificate - i tentativi di rianimarlo da parte dei militari.

