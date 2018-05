Firenze, "licenziati" i carabinieri accusati di aver violentato le studentesse americane

di Sara Menafra

Licenziati i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane a Firenze. Il Comando generale dell'Arma ha proposto la destituzione dei due militari Marco Camuffo e Pietro Costa e il ministero della Difesa ha attuato il provvedimento. La decisione, anticipata dal Corriere, arriva al termine dell'indagine disciplinare che era stata avviata dopo la denuncia delle due giovani, che accusano i due carabinieri di averle violentate nella notte fra il 5 e il 6 settembre nel capoluogo toscano. I due sono in attesa della decisione sul loro rinvio a giudizio. L'udienza è fissata per il 30 maggio.



La destituzione è stata decisa perché i militari sono stati ritenuti responsabili di peculato militare poiché quando furono chiamati per una rissa in una discoteca, al termine dell'operazione, si trattennero nel locale per «agganciare» le giovani, e poi le accompagnarono a casa usando l'auto di servizio, cosa possibile solo in casi eccezionali, che poi fu parcheggiata sotto l'abitazione delle studentesse, dove sarebbe stata consumata la violenza.

