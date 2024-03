Ferruccio Casamonica, morto in carcere a Lecce il boss della Romanina: era stato condannato a 25 anni per mafia

È morto ieri nella casa circondariale di Lecce Ferruccio Casamonica, considerato al vertice del clan che aveva la sua base logistica alla Romanina e condannato lo scorso 29 dicembre dal tribunale capitolino a 25 anni di reclusione per associazione mafiosa nel processo "Noi proteggiamo Roma" e imparentato con Vittorio Casamonica, del famoso funerale in stile padrino.

Il carcere

Domani era stata fissata l’udienza al tribunale di sorveglianza di Lecce per decidere in via definitiva la richiesta di domiciliari presentata dal suo difensore. Ferruccio era finito in carcere a maggio del 2019 per una condanna definitiva a 5 anni per associazione a delinquere finalizzata all'usura e poi a giugno del 2020 era stato colpito dell'ordinanza di custodia cautelare della Dda di Roma, insieme alla moglie Gelsomina Di Silvio, al figlio Raffaele e ad altre 17 persone, 416bis finalizzato all'estorsione, all'usura e all'intestazione fittizia di beni. Nelle intercettazioni depositate agli atti, Ferruccio si esprimeva così nei confronti di un usurato: «Senti, mo scenno... lo sai dove te butto io a te? Mo te darei 'na bastonata in testa, te spaccherei la testa! Le mascelle te romperebbi io!».