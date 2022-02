QUERO VAS - Rubate le offerte durante la messa. Il parroco di Quero ha denunciato che il giorno 12 febbraio tra le 17 e le 19 , ignoti sono penetrati in canonica, senza effrazione, asportando la somma in contanti di circa 2000 in contanti. Erano i soldi raccolti da fedeli nelle ultime settimane. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Feltre, che hanno effettuato il sopralluogo di furto.