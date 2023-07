Incidente choc a Ferrara, auto infilzata dal guardrail: padre e figlio 17enne in ospedale in gravi condizioni

Un'incidente da far venire i brividi, quello che ieri sera - martedì 11 luglio - ha coinvolto un padre e un figlio di 54 e 17 anni, all'altezza del comune di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. L'auto su cui viaggiavano - una Volkswagen Tiguan - è stata letteralmente infilzata da un guardrail, posto a protezione di un ponticello in via Tortiola.

La barriera metallica l'ha trapassata da una parte all'altra. Secondo i primi rilievi dei carabinieri si è trattato di un'uscita di strada autonoma, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

I due familiari sono ancora vivi, ma ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna di Cona. Destano particolare preoccupazione quelle del padre, giunto in ospedale tramite l'elisoccorso: adesso si trova al reparto di rianimazione.

Incastrati tra le lamiere

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.45. Subito dopo lo schianto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ferrara con un'autogrù e la squadra di vigili del fuoco volontari di Bondeno. I pompieri sono rimasti impegnati fino alle 3.30 del mattino, nelle difficili operazioni di salvataggio: padre e figlio erano rimasti incastrati tra le lamiere, con l'auto ancora bilico. Per tirarli fuori è stato necessario tagliare il guardrail.

I soccorritori del 118 sono arrivati con l'elisoccorso da Bologna, mentre un'ambulanza (quella che ha trasportato al Sant'Anna il 17enne) è giunta da Bondeno un'automedica da Casumaro. I carabinieri sono intervenuti con pattuglie partite delle stazioni di Poggio Renatico e di Burana.