Estorsioni di 'ndrangheta tra Aprilia e Pomezia, chi sono gli arrestati

Ci sono due noti apriliani tra le quattro le persone arrestate ieri dai carabinieri per le estorsioni aggravate da metodo mafioso, con l'uso di bombe e mitraSi tratta dei fratelli Giampiero e Sergio Gangemi (quest'ultimo si è costituito dopo essere rientrato da Milano), appartenenti alla famiglia di 'ndrangheta operativa da anni in provincia di Latina e in particolare nella zona di Aprilia. In passato destinataria di misure di prevenzione con ingenti sequestri patrimoniali.Insieme a loro sono finiti in carcere Mirko Morgani e Patrizio Forniti. Le accuse nei confronti degli arrestati sono, a vario di titolo, di tentato omicidio, estorsione, usura ed altri reati, con l'aggravante del metodo mafioso.