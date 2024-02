Operazione contro la 'Ndrangheta a Reggio Calabria, 17 arresti: contestato anche l'omicidio

La polizia e il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria - Direzione distrettuale antimafia, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione, nell'ambito dell'operazione «Gallicò», a due ordinanze di applicazione di misure cautelari nei confronti di 18 persone.

Come fanno sapere in una nota congiunta il comando provinciale dei carabinieri e la squadra mobile di Reggio Calabria, sedici persone sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari e una è stata colpita da obbligo di presentazione alla p.g.: sono tutte accusate a diverso titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, detenzione illegale di armi, intestazione fittizia di beni ed altro.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 negli uffici della questura di Reggio Calabria alla presenza del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, del procuratore aggiunto Walter Ignazitto, nonché di investigatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.