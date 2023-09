Eris nei bambini, dopo i primi sintomi quali farmaci assumere, quali evitare e come curare a casa

Come curare a casa i bambini se hanno la variante Eris? Quali farmaci evitare? Gli ultimi dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe indicano come in 4 settimane i contagi del Covid in Italia siano saliti da 5.889 a 30.777, i ricoveri in area medica siano più che triplicati, da 697 a 2.378, e ci sia un incremento dei decessi, da 44 a 99.

Quale vaccino?

La vaccinazione antinfluenzale nei bambini piccoli è fondamentale. Ma funziona se si fa tutti funziona, se si vaccinano solo alcuni no. Peraltro previene infezioni successive più gravi (es. streptocco). Importante è la prevenzione nell'infanzia. Inoltre, da 6 mesi ai 7 anni il vaccino è gratuito. La campagna parte il 2 ottobre, negli studi dei medici.

I sintomi

Sono tosse, raffreddore e febbre (a volte sintomi gastrointestinali, come la diarrea) che si manifestano in maniera più forte rispetto agli adulti.

Come curare a casa

Rivolgersi prima di tutto al medico. Se la terapia è sintomatica, si può fare a casa. L'antibiotico? Per le complicanze, solo se il medico lo consiglia.

Quanto dura?

La convalescenza è importante. Dura, in base al soggetto, di solito non breve (almeno una settimana). il bambino deve riprendere le sue attività normali, non deve avere i sintomi, soprattutto prima di tornare a scuola. Altrimenti si rischia che possa contagiarsi di nuovo, anche con altri virus.