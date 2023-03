Elisabetta Beltrame, runner muore a 36 anni dopo un male incurabile. «Vola a correre in alto»

È morta Elisabetta Beltrame nel giorno del suo 36esimo compleanno per colpa di un male incurabile e devastante. A riportare la notizia sono molti siti di atletica. La giovane runner romana ha gareggiato qualche anno fa anche con la Laziolimpia Runners Team, riportando buoni risultati. «È salita in cielo oggi nel giorno del 36esimo compleanno. La ricordiamo con affetto dedicandole una preghiera. Vola a correre in alto Elisabetta», scrive la società su Facebook.

Il cordoglio social

«Ancora una volta ci rendiamo conto quanto la vita sia ingiusta nei confronti delle persone speciali come Elisabetta che purtroppo ci lascia per colpa di un male incurabile e devastante. Solo tre giorni fà abbiamo appreso la triste notizia del male che la perseguitava. Elisabetta è stata una Atleta importante di questi ultimi anni con dei risultati interessanti e molte vittorie nella sua bacheca, ha regalato molto al mondo dell'Atletica e della corsa in generale ma sopratutto ci ha regalato la cosa più bella...il suo grande sorriso che porteremo sempre nei nostri cuori Condoglianze alla famiglia», si legge invece nel profilo di Asd Talenti Running Team.