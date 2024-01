Agrigento, due donne trovate morte in case diverse. «È un duplice omicidio»

Tragedia in provincia di Agrigento. Due donne trovate morte in case diverse. La prima, in cortile Avenia, sarebbe morta in seguito ad un incendio della residenza ed è carbonizzata. L'altra, in via Da Vinci, è stata trovata cadavere in un lago di sangue.

Ucciso dopo una lite con il vicino per i rifiuti: fermato 63enne

Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio: le due abitazioni non sono distanti. Le due donne sarebbero romene. Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella.