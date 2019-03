Agente penitenziario uccide l'ex moglie e spara al suo nuovo compagno, poi fugge: caccia all'uomo

ha fatto irruzione in casa intorno alle 17 e ha sparato. Sarebbe un agente della Polizia Penitenziaria, coetaneo dell'ex moglie. Si chiama Ettore Sini, 49 anni originario di Bono (Sassari)



I carabinieri della Compagnia di Nuoro, giunti subito sul posto, stanno ricostruendo la dinamica del fatto di sangue e cercando di capire il motivo per cui l'uomo è arrivato di sorpresa in casa della donna e abbia fatto fuoco su di lei e sul nuovo compagno.

Ennesimo femminicidio , stavolta a, in Sardegna. Unaè statain casa questo pomeriggio dall'ex marito che ha anche ferito gravemente il suo nuovo compagno, dandosi poi alla fuga. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto la donna era già morta. Indagano i carabinieri di Nuoro.La vittima è, 49 anni, originaria di Ozieri, mentre il nuovo compagno, ricoverato in rianimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro, sarebbe Gabriele Fois, 49 anni anche lui. I due avevano una relazione da poco meno di un anno. L'ex marito