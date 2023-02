Lecco, donna morta in auto sulla spiaggia del lago: il cadavere ritrovato sui sedili posteriori. È giallo

È giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna di 40 anni avvenuto questa mattina Lecco. Il corpo è stato rinvenuto dalle forze dell'ordine all'interno di un'auto, una Fiat Panda, su una spiaggia del lago a Rivabella. Sono intervenuti in mattinata per un sopralluogo il procuratore capo di Lecco, Ezio Domenico Basso, il sostituto procuratore Chiara Di Francesco e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alessio Carparelli. Una prima ricognizione cadaverica esterna non ha evidenziato segni di violenza, e anche l'auto appare integra.

Lite fatale con la suocera. «Sì, l'ho uccisa: la odiavo». La 32enne trovata a cavalcioni sul cadavere di Margherita Margani mentre fumava

Il giallo

La vettura con all'interno il cadavere, è stata trovata in località Rivabella, al confine sud di Lecco. La vittima è una donna italiana di circa 40 anni. Gli investigatori stanno ora interrogando i parenti per cercare di risalire alla dinamica dell'accaduto e le cause della morte. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul cadavere. Allo stato viene presa in considerazione ancora ogni ipotesi sulla causa del decesso.