Ha cercato di salvare il suo cane, ma non ce l'ha fatta. È stata ritrovata morta, in un canale di irrigazione non lontano dalla sua abitazione a Valeggio (Pavia), in Lomellina, Polina Kochelenko, 35 anni, istruttrice di cani di nazionalità russa che era scomparsa da casa da venerdì. Il ritrovamento del corpo è avvenuto questa mattina, alle prime luci dell'alba.

