Donato De Caprio torna sui social: «Mamma, il panino che volevi. Mi manchi tanto». Ecco gli ingredienti

La voce rotta dall'emozione, Donato De Caprio, il salumiere Tiktoker napoletano noto per i suoi «panini con mollica o senza» ha fatto il suo ritorno sui social per dedicare un video alla mamma, la 72enne Rosa Gigante uccisa in circostanze ancora da chiarire in casa propria lo scorso 18 aprile alla periferia di Napoli.

Il ricordo

De Caprio esordisce con un incoraggiamento rivolto alle persone che come lui hanno subito una perdita importante: «Torno dopo una pausa e questo primo video voglio dedicarlo alla mia mamma. E voglio dire a chi ha subito una perdita come me con la mia mamma, forza e coraggio e andiamo avanti. Non è facile, ma bisogna farlo».

Gli ingredienti del panino

Poi si passa alla descrizione del panino che lui stesso definisce difficile: «Mamma questo è il panino che volevi e non hai avuto modo di mangiare. Mi dicevi sempre voglio provare la stracciatella e non sei mai riuscita a venire». Stracciatella, mortadella e olive con le mandorle farciscono il panino. «È un panino difficile per me, molto particolare, fatto di emozioni e rabbia. Mamma ti amo - conclude De Caprio visibilmente emozionato - e mi manchi tanto». In poco tempo il video è divenuto virale sui social.