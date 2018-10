di Valentina Errante

Dopo lo striscione a Brindisi è stato l'avvocato Eugenio Pini, legale del carabiniere, che ha accusato i coimputati nel processodi aver pestato il geometra, a ricevere. Ieri, in una telefonata, una voce con accento siciliano lo ha paragonato al giudice Rosario Livatino, ucciso in Sicilia dalla mafia, annunciando giustizia anche per lui.