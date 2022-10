Morta Rita Calore, mamma di Stefano e Ilaria Cucchi. «Si è arresa per riabbracciare il figlio»

Rita Calore, la madre di Ilaria e Stefano Cucchi, è venuta a mancare. Lo ha comunicato su Facebook l'avvocato di famiglia Fabio Anselmo: «Non ce l'ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia».

Ilaria Cucchi positiva al Covid

Ilaria Cucchi, neo-eletta nelle fila di Alleanza verdi - Sinistra italiana, ha saltato la prima seduta in Senato perché positiva al Covid. «Gli imprevisti della vita. Essere eletti in Senato e non poter partecipare alla seduta d'insediamento per via del covid. Avrei voluto stringere la mano a Liliana Segre, stamattina. Sarebbe stato per me il modo più bello di iniziare questa nuova avventura», aveva scritto la senatrice lo scorso 13 ottobre.

«Ma ci saranno presto altre occasioni - ha aggiunto -. Cercherò di essere la vostra voce. Di tutti voi che mi avete supportata in questi anni, che mi avete dato fiducia. Di tutti voi che credete nell'importanza di difendere i diritti umani, sociali e civili. Sono onorata, emozionata e lavorerò con serietà e dedizione. Ci riuscirò perché saprò che siete con me».