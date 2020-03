Coronavirus, a Pomezia paura per il legame con il concerto dei Jonas Brothers: migliaia di giovani da trovare

Tra i tanti focolai dell'epidemia c'è anche un palazzetto dello sport alle porte di Milano. Una sera di metà febbraio, al Forum, suonavano i Jonas Brothers e al concerto-evento organizzato da Live Nation c'erano migliaia di persone, soprattutto giovanissimi, che sarà ora molto difficile ricontattare. L'indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia, ovvero il poliziotto e la sua famiglia risultati positivi, «evidenzia un link epidemiologico con l'evento del 14 febbraio al Forum di Assago», annuncia l'assessorato alla Salute della Regione Lazio.

PROTOCOLLO

«La sequenza temporale dell'esordio dei sintomi e l'analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia», precisa la Regione. La figlia del poliziotto risultato positivo avrebbe assistito il 14 febbraio scorso al concerto al Forum: la ragazza studia Informatica alla Sapienza, dove le lezioni sono state sospese «Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo», sottolineano dall'assessorato. Al Forum di Assago si svolgono le partite di basket e hockey, ma anche concerti. E a San Valentino hanno suonato i Jonas Brothers, una band americana di grande successo nominata ai Grammy Awards e con vendite di platino. Il concerto fa parte dell'Happiness begins tour 2019, che prevede come unica data in Italia proprio il Mediolanum Forum. I giovani che hanno affollato la serata, quindi, provenivano da tutta Italia. Dopo la notizia di una «connessione» tra il caso di positività al coronavirus verificatosi a Pomezia e il concerto, nel palazzetto c'è sconcerto. La struttura, comunque, era già stata «sottoposta a una sanificazione» e ora ha deciso una «riprogrammazione di tutti gli eventi», che comprende uno stop a partire da oggi. «Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale su questa ipotetica connessione con il concerto avvenuto il 14 febbraio - spiegano i gestori - Di nostra iniziativa abbiamo provveduto a sanificare l'impianto con una pulizia straordinaria che è già stata effettuata».

«SIAMO PERPLESSI»

Al Forum ieri sera si è disputato l'incontro Olimpia-Real Madrid di basket, a porte chiuse. «Poi ci sarà un blocco - proseguono dal Forum - in attesa di una riprogrammazione di tutti gli eventi». Alla domanda sul collegamento tra la partecipazione al concerto e l'infezione, i gestori manifestano la loro perplessità: «Abbiamo letto le notizie in rete, ma onestamente immaginiamo che questa ragazza si sia spostata con mezzi pubblici, insieme ad amici, magari ha anche soggiornato da qualche parte. Non capiamo come si possa puntare il dito esclusivamente verso lo stadio». Intanto il concerto di Maluma programmato per sabato prossimo sarà rinviato al 31 marzo, i biglietti restano validi.



