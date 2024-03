Chico Forti: «I miei figli verranno a trovarmi in Italia. Andrò in carcere, ma finalmente riabbraccerò mia madre»

Ha aspettato per anni questo giorno senza perdere la speranza. Chico Forti tornerà in Italia, che da quando è stato arrestato in Florida non l'ha mai dimenticato.

Resterà in prigione, ma per l'ex imprenditore resta un passo verso la libertà. «Lo so che non sarà breve. Lo so che anche in Italia dovrò stare in carcere, ma in Italia avrò mia madre vicina. La potrò riabbracciare, finalmente», dice in un'intervista al Corriere della Sera.

Chico Forti dall'ergastolo (negli Usa) alla libertà vigilata (in Italia): ecco la norma dei «3 mesi l'anno per buona condotta»

Chi gli è stato vicino

Chico Forti non ha mai perso il sorriso, nonostante i tanti giorni nei quali vedere la luce era impossibile. In tanti gli sono stati vicino e lui non dimentica nessuno. «Voglio dire i nomi e i cognomi: Giorgia Meloni, Andrea e Veronica Bocelli, Joe Tacopina e tutto il suo studio legale», ha detto. «Sono commosso, davvero. In questi anni ci sono state tante false partenze. Tre anni di promesse e di illusioni. Questo avanti e indietro mi ha fatto stare male. Ma adesso è finita. Adesso è tutto reale», dice emozionato Chico.

Quando tornerà in Italia

Forti è in prigione da 24 anni con l'accusa di omicidio. La sua vittima, per lo stato americano, è Dale Pike, che in quei giorni era a Miami per trattare con Chico la cessione di un hotel a Ibiza. Nonostante l'assenza di prove, l'imprenditore italiano è stato condannato all'ergastolo. Lui, non ha mai smesso di dichiararsi innocente. Adesso, aspetta il giorno in cui lascerà gli Stati Uniti. La Corte d’Appello di Trento sta lavorando al trasferimento, anche se negli Stati Uniti non è ancora stato fatto il primo passaggio necessario prima del rientro in Italia, ovvero il trasferimento dal carcere statale a quello federale.

I figli e l'ex moglie

In carcere Chico Forti ha perso la sua famiglia. I suoi figli sono diventati grandi, ma gli sono rimasti vicino, per quello che hanno potuto. «Adesso i miei figli vivono alle Hawaii con la loro madre, la mia ex moglie. Sono grandi, adesso. Il piccolo aveva un anno appena quando sono stato arrestato. Li sento spesso, ora mi hanno già garantito che verranno a trovarmi in Italia», ha detto.