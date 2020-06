CasaPound dovrà lasciare il palazzo occupato abusivamente da dieci anni in Centro storico in via Napoleone III. Non un ordine di sgombero, ma ieri è arrivato il sequestro preventivo dell'immobile disposto dal gip della Procura di Roma su richiesta del pm Eugenio Albamonte nell'ambito di una maxi-inchiesta sul partito della tartaruga e che vede indagata una decina di esponenti, tra cui alcuni vertici del gruppo.

Roma, sgombero per Casapound (annunciato su Twitter): «Dovete lasciare la sede di via Napoleone III»

Due i fronti delle indagini: da una parte l'occupazione abusiva, appunto, e dall'altra l'istigazione a delinquere. In pratica per gli inquirenti il palazzone dell'Esquilino è il quartier generale di un'associazione che «propaganda l'odio razziale e istiga a delinquere, per motivi di discriminazione etnica e religiosa». E proprio con queste accuse indaga la Procura.

Il provvedimento di sequestro ora dovrà essere eseguito, vale a dire che all'edificio di proprietà del Demanio andranno apposti i sigilli e gli occupanti dovranno andarsene via. Ma come? Ieri c'è stato un incontro tra alcuni degli esponenti dell'occupazione e la polizia. Adesso la parola passerà al comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in Prefettura. CasaPound non è in cima alla lista delle occupazioni da sgomberare nella Capitale, operazioni ormai a netto rilento, ma adesso rischia seriamente di perdere la sede storica del movimento.

LE ACCUSE

All'interno di quel palazzo, secondo la Procura, sarebbero state messe a punto le strategie che hanno portato ad alcune manifestazioni culminate con minacce ed episodi di violenta intolleranza nelle periferie romane, a partire dagli scontri nei quartieri di Torre Maura e Casal Bruciato, in cui l'ultradestra aveva soffiato sulla rivolta anti-rom dei cittadini.

L'inchiesta su CasaPound era partita da due esposti, uno dell'Anpi, relativo all'istigazione a delinquere, e l'altro, per l'occupazione cominciata senza conseguenze nel 2003, dell'Agenzia del Demanio. Dell'indagine sull'odio aizzato nelle borgate si è occupata la Digos. Sul palazzo di via Napoleone III, l'agenzia del Demanio era stata circostanziata: l'occupazione abusiva va avanti da troppo tempo e ha già avuto come conseguenza un buco milionario nelle casse dello Stato, in termini di canoni di locazione mai incassati. La Corte dei Conti ha calcolato un danno erariale di 4,6 milioni per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni. Ieri si era diffusa la notizia di una notifica di sgombero arrivata a CasaPound. «So solo che c'è stato un incontro con i poliziotti in Questura - dice Davide Di Stefano, responsabile romano del movimento - ma non ci è stato notificato alcuno sgombero».

Nei giorni scorsi la sindaca Virginia Raggi aveva preso carta e penna e inviato due lettere al ministro della Difesa Lorenzo Guerini e a quello dell'Economia Roberto Gualtieri chiedendo lo sgombero di due occupazioni abusive di Casapound Italia. L'inchiesta della Procura nel frattempo, però, marciava per suo conto e ieri il gip ha fatto la sua mossa. La sindaca ha twittato: «Ripristiamo la legalità». Interviene anche il viceministro dell'Economia Laura Castelli: «Dovete lasciare lo stabile».



