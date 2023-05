Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, chiesto l'ergastolo per il killer Davide Fontana. Il giudice: «In isolamento per due anni»

Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi. Ergastolo con isolamento diurno per due anni, è quanto chiesto oggi in Tribunale a Busto Arsizio (Varese) dall'accusa per Davide Fontana, l'uomo di 44 anni che nel gennaio 2022 ha ucciso la 26enne nella sua casa di Rescaldina, in provincia di Milano.

Carol Maltesi, l'omicidio dopo una telefonata dell'ex: «Voglio stare vicino a mio figlio». Uccisa legata al palo della lap dance

Carol Maltesi, folla al funerale della 26enne fatta a pezzi. La famiglia: «Il killer non ha mai chiesto scusa»

Maltesi, dopo una breve relazione con Fontana, con il quale girava qualche video per «Only fans» in epoca di pandemia, aveva deciso di trasferirsi a Verona per stare vicino al suo bambino, avuto da una precedente relazione. Questo, secondo l'accusa, è il movente del delitto. Fontana, quel pomeriggio, colpì alla testa la 26 enne con un martello, per poi finirla con un colpo alla gola. Poi fece a pezzi il corpo, conservandolo in un congelatore acquistato su Amazon, fino a quando ha abbandonato i resti nelle campagne di Brescia. Si torna in aula il prossimo 5 giugno.