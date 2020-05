Cane legato e trascinato da un'auto in corsa muore in Sicilia: sui social le immagini choc

Un cane ucciso in modo barbaro, web in rivolta per le crude immagini sui social network che vengono da Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. L'animale è stato legato e trascinato da un'auto in corsa fino alla suamorte. Ad avvertire i carabinieri è stato un giovane che faceva attività sportiva e ha notato in una stradina di campagna l'auto che trascinava il cane.

Le immagini choc lungo la strada hanno fatto il giro del web e portato a identificare il responsabile. Si tratta di un pensionato di 69 anni, denunciato per maltrattamenti sugli animali. La foto finita su Facebook mostra il cane con una corda legata alle zampe anteriori. L'animale è stato raggiunto dai Carabinieri e curato dal personale veterinario, ma è morto poco dopo. Il conducente dell'auto è stato interrogato in caserma, ma non ha chiarito le motivazioni del suo gesto. Il cane non era di sua proprietà, ma era un randagio.

«Siamo inorriditi davanti a tanta crudeltà. Il cane è stato portato con urgenza dal primo veterinario, ma è deceduto tra atroci sofferenze. È inaccettabile che simili crudeltà possano essere tollerate. Ci sono tutti gli elementi (foto e video) perché le Autorità procedano ai sensi di legge contro l’autore di questo atto bieco. Auspichiamo una intensificazione dei controlli sul territorio finalizzata a prevenire maltrattamenti degli animali e nuovi abbandoni di animali d’affezione. È un atto vile, crudele, che non possiamo tollerare. Siamo stanchi di raccontare storie di animali maltrattati, torturati e uccisi. Coloro che si macchiano di questi orribili reati devono pagare. Ci costituiremo parte civile per assicurarci che questa vittima indifesa abbia giustizia», si legge nel post di Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista.

