L'auto su cui viaggiava con mamma e papà è stata infilzata da un palo di ferro dopo aver sbandato per evitare un'altra automobile che non si era fermata allo stop. Così èoggi undi 6 anni dopo essere rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto ieri a(Agrigento), in contrada Terranova, all'altezza di un quadrivio. Il piccolo era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo.Due auto si erano scontrate e quella su cui viaggiava il bimbo insieme ai genitori è stata attraversata da un palo in ferro utilizzato come barriera laterale della carreggiata. I genitori sono rimasti leggermente feriti. La famiglia era originaria di Partanna ma viveva nel Nord Italia, e si trovava in Sicilia per le vacanze.