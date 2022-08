Milano, bimbo di 11 anni in bici ucciso da pirata della strada a Milano: fermato 22enne

Muore a 11 anni travolto da un pirata della strada. Il bimbo era in sella alla sua bicicletta la notte scorsa: l'incidente è avvenuto in via Bartolini alla periferia di Milano.

Il conducente dell'auto non si è fermato nella zona di viale Certosa, ma poi il pirata della strada si è costituito alla Polizia locale di Milano che stanno valutando la sua posizione. I bambino, di origine egiziana, è morto sul colpo come ha constatato l'equipaggio dell'ambulanza del 118 che ha soccorso un familiare del piccolo in stato di choc.

Da quanto si è saputo, alla guida del mezzo c'era un giovane di 22 anni, italiano, che si è costituito circa quattro ore dopo e sul quale gli agenti della Polizia locale stanno facendo accertamenti, in particolare sull'eventualità che avesse assunto alcol o droghe.