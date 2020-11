Bimba morta a 10 anni, palloncini bianchi e lacrime a scuola: «Ciao Marta, guardaci da lassù»

Commozione, applausi e palloncini bianchi per l'omaggio alla piccola Marta Episcopo, la bambina di 10 anni morta due giorni fa a scuola: i suoi compagni dell'Istituto Vittorio Emanuele Orlando di Palermo hanno scelto di ricordarla così, dopo la chiusura per lutto di ieri. Oggi i cancelli si sono riaperti con ingressi scaglionati, un momento di raccoglimento nella palestra all'aperto e, dopo un minuto di silenzio, i palloncini lasciati volare in cielo.

Intanto, per accertare le cause della morte la Procura ha disposto l'autopsia. L'ipotesi privilegiata resta quello del malore improvviso che non ha lasciato scampo alla piccola, così come ipotizzato dal medico legale al termine di una prima ispezione cadaverica. I medici del 118, immediatamente intervenuti, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della bambina. I tentativi di rianimarla si sono rivelati vani. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

«Sarai sempre nei nostri cuori, vola più in alto che puoi e guidaci da lassù, Marta», si legge su uno dei tanti cartelloni realizzati dai compagni di scuola. «Il giorno in cui ti abbiamo persa è stato terribile, eravamo tutti molto scossi e dispiaciuti - c'è scritto in un altro manifesto in cui campeggia la foto sorridente della bambina -. In questo momento sappiamo che ci stai guardando da lassù e speriamo che questa lettera ti abbia fatto capire quanto ti vogliamo bene. Ora che sei diventata un angelo veglia anche su di noi».

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA