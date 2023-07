Beve disgorgante per sbaglio: «Pensavo fosse collutorio». Muore a 55 anni a Lecco per le ustioni

Disgorgante al posto del colluttorio. Così è morto un uomo di 55 anni a Merate, in provincia di Lecco. Ha bevuto il liquido per gli scarichi di lavandini e servizi igienici.

Come è morto

È deceduto per le gravi ustioni a bocca, gola ed esofago come riporta Il Giorno. Lui stesso ha allertato gli operatori sanitari di Areu nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 luglio. Dopo essersi sciacquato la bocca con il liquido, aveva infatti avvertito un sapore strano e un fortissimo bruciore.

I soccorsi

Trasportato in ospedale, non c'è stato nulla da fare. L'uomo, che risiedeva da solo, ha spiegato a chi l'ha soccorso il tragico errore. Teneva infatti i due contenitori vicini nel bagno, sul ripiano del lavabo. Come spiega Il Giorno, il 55enne ha subito sputato il liquido, pur ingoiandone alcuni sorsi.

Il tentativo di cura

I medici di guardia hanno immediatamente chiamato il Centro antiveleni del Niguarda di Milano per chiedere informazioni su eventuali antidoti. Ma era troppo tardi. La gola era gonfia, l'uomo faceva fatica a respirare e a parlare, le ustioni provocate dall'acido solforico erano molto gravi. Sedato, intubato e sottoposto a diversi trattamenti per salvarlo, il 55enne è morto in ospedale.