La sicurezza dell’impianto termale e il sistema di controllo dei bagnanti. Sono questi i due aspetti sui quali si sta concentrando l’attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Monterotondo. Stephan, appena 8 anni, è morto affogato giovedì pomeriggio nella vasca principale delle Terme di Cretone, a pochi chilometri dal Comune di Palombara Sabina. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, ma è possibile che nelle prossime ore arrivino i primi indagati, quantomeno come atto dovuto. Perché quel bambino, residente a Castel Madama e arrivato dalla Russia con i genitori e la sorellina più piccola un paio di anni fa, è stato risucchiato da una delle pompe attivate a pochi minuti dall’annuncio con cui la struttura, avvicinandosi l’orario di chiusura, avvisava i clienti di uscire dalle piscine.

Bambino morto alle Terme di Cretone, lo zio: «Con una grata non sarebbe successo, la pressione dell'acqua era troppo forte». Nuovo sopralluogo

I TESTIMONI

Stando alle testimonianze finora raccolte e alla ricostruzione fornita dai genitori, che si trovavano sul bordo della vasca mentre i due figli erano in acqua, l’annuncio è arrivato alle 18, come ogni giorno, ma alle 18.15 Stephan era già incastrato in quel tubo di aspirazione che non aveva alcuna grata di contenimento. Dov’erano i bagnini? Perché il sistema di drenaggio per la pulizia delle vasche è stato attivato con i clienti ancora nel parco se non pure in acqua? Perché non c’era una grata di contenimento su quel tubo dal diametro di circa 30 centimetri? Ma soprattutto come mai, una volta capito che in quella vasca lunga 35 metri e larga 10, era rimasto incastrato un bimbo, l’aspirazione non è stata bloccata fermando così la pressione dell’acqua? A queste domande bisognerà trovare delle risposte e circoscrivere delle chiare responsabilità che pure ci sono in questa storia sconcertante. Una delle ipotesi attualmente al vaglio contempla dunque eventuali inefficienze sul fronte della sicurezza dell’impianto e di quella da garantire agli ospiti. Motivo per cui dopo il sequestro delle terme, scattato già nella sera di giovedì, l’apertura del fascicolo da parte della Procura, ieri a Cretone si è svolto un nuovo sopralluogo dei militari ed anche dei tecnici dell’Asl preposti alla verifica di tutte le procedure concernenti i livelli di controllo. Sono stati acquisiti anche dei filmati dagli impianti di vigilanza che tuttavia riprendono l’ingresso ma non l’area in cui si è consumata la tragedia. Si confida dunque anche nei video amatoriali che pure qualche cliente sembra aver girato per ricostruire puntualmente la “timeline” di una morte che, con molta probabilità, si sarebbe potuta evitare. Di certo nel tubo o sul fondo della vasca i militari non hanno trovato alcuna grata.

LA STORIA

Le Terme di Cretone o “terme sabine”, così come le chiamano in zona, sono attive dal lontano 1970. A occuparsene sono da allora sempre le stesse persone che «hanno ottenuto una concessione di 99 anni dal Comune e dalla Regione per l’utilizzo del terreno e delle acque», spiega il sindaco di Palombara Sabina, Alessandro Palombi. L’attività principale della società (capitale sociale di poco superiore ai 23 mila euro) è la gestione di stabilimenti balneari, balneoterapia e fangoterapia. Questa realtà come molte altre nel settore turistico ha visto dimezzare i propri fatturati a causa della pandemia da Covid-19 ma anche in questa stagione gli affari erano in ripresa sulla scia dell’estate 2022. L’anno precedente un altro episodio in cui un altro bambino rischiò di annegare, fu salvato da un medico che gli praticò il massaggio cardiaco ma anche allora pare che non ci fossero grate sui tubi di aspirazione. Giovedì, invece, nonostante gli sforzi sovraumani di ospiti e sommozzatori, non si è riusciti a salvare la vita a Stephan. Il suo corpicino è stato recuperato dopo due ore dalla scomparsa. Trasferito all’istituto di Medicina legale della Sapienza, si attende ora il conferimento dell’incarico per svolgere l’autopsia e dare modo alla famiglia di poter celebrare i funerali. I Comuni di Palombara Sabina e Castel Madama stanno già valutando il lutto cittadino per la giornata delle esequie.