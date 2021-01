Bimbo di 9 anni trovato impiccato dai genitori nella sua cameretta: probabile suicidio

Un bambino di nove anni è stato trovato morto impiccato nella sua cameretta dai genitori. È accaduto oggi pomeriggio nel quartiere di San Girolamo, a Bari. Partite subito le indagini: l'ipotesi principale è quella del suicidio, ma non si esclude quella di un 'gioco' online.

Le indagini

La pm di turno di Bari Angela Maria Morea ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici nella casa del bambino. Dai dispositivi elettronici si cercherà di accertare se vi siano tracce che aiutino a ricostruire i minuti che hanno preceduto il gesto e se vi sia un eventuale collegamento con giochi on line, come avvenuto nei giorni scorsi a Palermo. La Polizia sul posto sta anche cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Se cioè, come si ritiene sulla base delle prime verifiche, si sia trattato di suicidio.

