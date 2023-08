Giuseppe Cistulli, il bimbo di 4 anni annegato all'acquapark di Monopoli, la mamma l'ha trovato in piscina senza vita

Il piccolo Giuseppe Cistuli, 4 anni, era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all'interno dell'acquapark Egnazia di Monopoli.

Mentre stava effettuando alcuni giochi d'acqua, secondo una prima ricostruzione, il piccolo potrebbe aver sbattuto la testa, per poi cadere in acqua in un punto in cui non toccava. Vano è stato il tentativo di rianimare il bimbo, trasportato in ospedale dopo i primi soccorsi già effettuati sul posto.

Chi era

Il bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giacomo ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Il bambino viveva a Pezze di Greco, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. Al momento i carabinieri che indagano sull'accaduto stanno eseguendo ogni accertamento per definire l'esatta dinamica dell'incidente.

Giuseppe Cistulli, 4 anni, era nella struttura con i genitori che a un certo punto lo avrebbero perso di vista: a ricostruire i suoi ultimi istanti di vita, scrive il Quotidiano di Puglia, sono state le immagini delle telecamere del parco. Il bimbo stava camminando nella piscina denominata 'Laguna', riservata ai più piccoli, quando non si è accorto che l'altezza dell'acqua stava aumentando ed è finito sott'acqua, in un'area nascosta da un muretto: il piccolo non è nemmeno riuscito a chiedere aiuto.

Le urla della mamma

La mamma disperata, non riuscendo più a trovare suo figlio, si è lanciata alla ricerca di Giuseppe ed è stata lei stessa a trovarlo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118, subito intervenuti, hanno trasportato il bimbo all'ospedale San Giacomo di Monopoli, dove il suo cuore ha smesso di battere tra le urla dei genitori, rimasti sconvolti per l'accaduto. Inizialmente sembrava che Giuseppe fosse caduto in acqua dopo aver battuto la testa, ma sono state le telecamere a dire la verità su quanto è accaduto.

La famiglia sotto choc

Sotto choc l'intero paese a Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi) in cui abita la famiglia della piccola vittima. Il papà, nativo di Monopoli - scrive ancora il Quotidiano di Puglia - è autista presso una delle tante strutture ricettive della zona, mentre la mamma è impiegata in un hotel a Torre Canne. La loro felicità si è interrotta ieri pomeriggio: una tragedia, quella del piccolo Giuseppe, che ha sconvolto amici e parenti della giovane coppia. Ora le indagini dovranno stabilire come sia possibile che nessuno si sia accorti di nulla e se ci siano responsabilità per il ritardo nelle ricerche: sfortuna ha voluto che il bambino proprio in quel momento si trovasse in un punto cieco, in una struttura come l'Acquapark di Egnazia in cui mai era accaduto nulla del genere in passato.