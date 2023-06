La Puglia si conferma tra le maggiori wedding valley non solo in Italia. La stagione dei matrimoni vip in Puglia è stata inaugurata ieri da Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco. Lei la figlia del campione Sinisa Mihajlovic, scomparso a causa di una leucemia lo scorso dicembre, lui fresco di promozione in serie A con il Genoa, ed originario della provincia di Bari. I due hanno detto sì nella basilica di Monopoli e poi hanno ospitato parenti e amici a masseria Traetta, a poco più di un chilometro da Ostuni.

Il matrimonio già rinviato

Un matrimonio rinviato di un anno: inizialmente gli sposi avevano deciso di sposarsi nel giugno del 2022 sempre tra Monopoli e Ostuni. Poi anche per preservare il papà Virginia decise di posticipare le nozze. A dicembre la tragedia. Ed è per questo che ieri con gli occhi e lo sguardo fisso al cielo Virginia prima di entrare in chiesa è sembrata emozionata per la pesante assenza. Poi l’abbraccio della madre Arianna, della piccola figlioletta e degli amici ad alleviare il dolore. Tanti i compagni di squadra di Vogliacco presenti alla celebrazione e poi alla festa, tra loro l’ex centravanti del Lecce Massimo Coda, l’allenatore della Sampdoria e protagonista dell’Inter del Triplete Dejan Stankovic.

La Puglia sempre più "Wedding valley"

Il mondo del calcio e dello sport, così, che continua a vedere nelle location pugliesi il luogo ideale per celebrare le nozze e scambiarsi il sì tra le antiche cattedrali o le lussuose masserie. Abbinamento scelto anche per ieri: la basilica di Monopoli e poi masseria Traetta a poco più di un chilometro dalla Città Bianca. Qui sette anni fa celebreranno il loro di Flavia Pennetta e Fabio Fognini; nel luglio del 2021 il centrocampista della nazionale Stefano Sensi e la modella Giulia Amodio. Incanta il fascino degli ulivi secolari di una masseria, risalente alla fine del XIX secolo. La rete di contatti avviata da tempo dalla proprietà D’Agosto-Cioffi, e dal general manager Giuseppe Primicerio continua ad ottenere riscontri con gli appuntamenti di livello internazionale che si susseguono all’interno di Masseria Traetta.