Bimbo di 11 anni si sente male a scuola: muore sull'eliambulanza

di Marco De Risi

OSTIA - Tragedia ad Ostia. Un bambino di 11 anni è stato colto da malore a scuola. È stato caricato su una eliambulanza che avrebbe dovuto trasportarlo al Bambino Gesù di Roma, ma è morto durante il viaggio. Il bambino si è sentito male in classe, ha cominciato ad avere difficoltà a respirare. Gli insegnanti si sono subito accorti della gravità, è stata chiamata prima un'ambulanza ma poi è stato deciso di fare intervenire l'eliambulanza viste le condizioni del piccolo. La scuola frequentata dal bambino si trova in via Mare dei Caraibi. Sulla morte del bambino indaga la polizia: bisogna capire se soffrisse di particolari patologie.

