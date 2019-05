Noemi, la bimba ferita a Napoli migliora ancora: avviato programma di riabilitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano a migliorare le condizioni di salute della piccola Noemi , la bambina ferita nella sparatoria Napoli . «Il quadro clinico della piccola Noemi è stabile e in miglioramento - riferisce il bollettino medico diffuso dall'ospedale Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata -. La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Già da ieri l'equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La prognosi permane riservata. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 24 ore».In tutte le messe a Napoli preghiere per Noemi. In tutte le Messe della Diocesi di Napoli si è pregato per Noemi, la bimba ferita gravemente in un agguato lo scorso 3 maggio. «Per la piccola Noemi - recita la preghiera dei fedeli letta nelle chiese -, vittima innocente del crudele atto criminale di alcuni giorni fa e per la sua famiglia. Il Signore custodisca questa bambina, le assicuri una vita serena, dia ai suoi genitori la consolazione dello Spirito e la forza di non lasciarsi rubare la fiducia nel prossimo e nel mondo».