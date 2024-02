Antonella Di Massa «morta non più di 24 ore fa»: perché nessuno aveva visto il corpo? Le cause del decesso e la scoperta di "Chi l'ha visto?". Cosa non torna

Resta una vicenda con ancora molti punti da chiarire quella di Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola scomparsa il 17 febbraio scorso ed il cui cadavere è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi in un terreno nella zona di Succhivo a meno di 300 metri da dove era stata trovata la sua auto.

Antonella Di Massa, l'inviato di "Chi l'ha Visto?": «Scioccati, non pensavamo fosse lei»

Le prime ricerche

Nei giorni successivi alla scomparsa per trovare la donna era stato predisposto un ingente dispositivo di ricerca che aveva coinvolto molti uomini delle forze dell'ordine, parecchi volontari, elicotteri, unità cinofile, droni ed un battello della Guardia Costiera che aveva perlustrato da mare le zone a sud dell'isola. Le ricerche erano proseguite anche di notte ricorrendo ai termoscanner ed allaragandole anche ad altre zone dell'isola e visionando i filmati di molti impianti di videosorveglianza e chiedendo la collaborazione delle compagnie di navigazione ma senza alcun esito: la donna sembrava svanita nel nulla.

La troupe di Chi l'ha visto

Poi, stamattina, il corpo di Antonella è stato ritrovato da una troupe di Chi l'ha visto, sotto alcuni alberi in un terreno che confina con una strada di campagna, molto frequentata. I proprietari del terreno tra l'altro, hanno dichiarato di esserci stati il giorno dopo la scomparsa della donna e di non aver notato nulla di strano. L'ipotesi privilegiata dagli inquirenti è che la donna si sia suicidata, ipotesi che potrà essere confermata dall'autopsia.

Quando e dove è morta?

Restano però gli interrogativi. Quando e dove è morta Antonella? Se è morta nello stesso luogo dove è stato trovato il corpo come mai le ricerche sono andate a vuoto, considerando che le squadre di soccorso sono passate decine di volte in quella zona? C'è anche chi ipotizza che non si sia trattato di un suicidio e che il corpo possa essere stato sistemato in quel posto di recente, ma al momento non c'è alcuna conferma a questa indiscrezione. La Scientifca ha iniziato i rilievi, ma la morte della donna potrebbe risalire a non più di 24 ore fa. Ci sarebbe insomma di settimana di "buio" dal giorno del scomparsa nei movimenti della donna. Dalla casa dove abita, a nord dell'isola, alla zona dove è stata trovato il cadavere, a sud dell'isola, ci sono 12 chilometri. E la salma della donna era a poco più di 300 metri dalla sua vettura.

Le ipotesi

Durante le ricerche, sulla scomparsa della casalinga, sposata con due figlie, sono circolate diverse ipotesi, tra cui quella che la donna potesse essersi allontanta dall'isola, oppure che si trovasse ancora a Ischia e che, con l'aiuto di qualcuno, si nascondesse in qualche abitazione o casolare di campagna, come avrebbe fatto presagire un biglietto trovato a casa dai familiari diversi giorni dopo l'allontamento della donna. Secondo le forze dell'ordine Antonella è stata cercata, nel versante meridionale ischitano, praticamente ovunque, anche con la collaborazione del Soccorso Speleologico Alpino: le squadre dei ricercatori hanno passato al setaccio soprattutto i cavoni e le zone più impervie tra Succhivo, Panza e Sant'Angelo. Nella piazza di Panza i cani hanno captato alcune tracce olfattive, circostanza che ha fatto ipotizzare che la donna, dopo aver abbandonato la sua auto, sia passata per quella zona, magari utilizzando un bus.

L'inviato di Chi l'ha visto

«Onestamente non ci aspettavamo un esito così drammatico di questa vicenda, siamo rimasti molto scioccati. La nostra speranza era quella che Antonella avesse lasciato l'isola da sola con un traghetto, non ci aspettavamo che fosse morta». È quanto racconta all'Adnkronos l'inviato della trasmissione 'Chi l'ha Visto?' Francesco Paolo Del Re che, con il collega, il film-maker Marco Monti, ha ritrovato stamattina il cadavere di Antonella Di Massa. «Io e il mio collega Marco Monti siamo qui dal 19 febbraio, cioè siamo arrivati ad Ischia a due giorni dalla scomparsa di Antonella - spiega - Le nostre ricerche si sono concentrate sempre nella zona dove ci sono stati gli ultimi avvistamenti della donna da parte delle telecamere. Stamattina stavamo ripercorrendo la strada che alcuni testimoni ci avevano indicato come quella percorsa dalla donna, apparsa incappucciata in un video, e a una distanza di venti metri da dove era stata vista l'ultima volta ci siamo accorti che c'era un pezzo di terreno recintato e una porta mezza scardinata che chiudeva una proprietà privata».

La proprietà privata

«Anche noi, come hanno fatto tutti in questi giorni, siamo entrati e in quella proprietà privata, sotto degli alberi di arance, abbiamo trovato il corpo senza vita di Antonella - prosegue l'inviato di 'Chi l'ha Visto?' - La cosa strana è che in quel pezzo di terra era entrata un sacco di gente ma nessuno aveva notato il corpo della donna. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di chiamare il marito della vittima e i carabinieri che sono quelli che stanno operando su questo caso. Qui intanto sono ancora in attesa che arrivi il medico legale da Napoli, la zona è stata sequestrata e recintata e i carabinieri hanno raccolto le nostre testimonianze». «Il metodo di 'Chi l'ha Visto?' - sottolinea l'inviato del programma - è quello di non farsi mai prendere dagli scenari fantasiosi che spesso si creano dietro alla scomparsa di una persona. Noi abbiamo semplicemente ripercorso i passi della donna filmati dall'ultima telecamera, abbiamo ascoltato i testimoni e siamo l'unica trasmissione a cui i familiari di Antonella hanno affidato gli appelli. Il nostro compito è quello di lavorare al servizio delle famiglie», conclude Del Re.

Le parole di Federica Sciarelli

«I miei inviati sono rimasti scioccati, avevamo sentito ieri il padre e siccome si erano fermate le ricerche le abbiano continuate noi e alla fine l'abbiamo trovata noi». Così la conduttrice di 'Chi l'ha Visto?' Federica Sciarelli all'Adnkronos, sul ritrovamento del cadavere di Antonella Di Massa. «Noi non ci siamo mai dati per vinti - sottolinea la Sciarelli - facciamo sempre le ricerche anche per conto nostro, abbiamo sempre lavorato con questo spirito», conclude la giornalista.