Bimbo di 7 anni in arresto cardio-respiratorio: muore dopo corsa in ospedale

Un bambino di sette anni, residente in provincia di Ancona, è morto dopo essere arrivato già in arresto cardio-respiratorio al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Salesi. Lo riferisce la Direzione Generale dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona.



«Il bambino è arrivato intubato accompagnato dall'equipe medica del 118 e dell'elisoccorso che stava proseguendo le manovre rianimatorie già avviate sul territorio - conclude - Purtroppo, nonostante la rianimazione cardio-polmonare sia stata proseguita a lungo, il piccolo non si è mai ripreso. Le cause del decesso, al momento, permangono sconosciute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA