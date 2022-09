Anna Bettozzi si è fatta accompagnare dalla mamma, ma per non cadere dai vertiginosi tacchi a spillo mentre scendeva le scale d el tribunale ha chiesto l’aiuto de l suo avvocat o . Sguardo sereno, portamento sicuro e labbra tinte di rosa, a completare il look “ total black ” un paio di occhiali da sole e due borse di Louis Vuitton. Si è presenta così in aula l’imprenditrice e cantante, in arte Ana Bettz, che nell’aprile del 2021 era finita in carcere nel filone romano dell’inchiesta “Petrol Mafie” e per la quale ora l’accusa ha chiesto 14 anni di reclusione.



Lo Scico della Guardia di Finanza ha ricostruito un complesso meccanismo di frode fiscale nel settore degli oli minerali, ch e aveva portato all’emissione di 70 misure cautelari e al sequestro di beni per oltre un miliardo di euro . Al centro delle indagini condotte dalle P rocure di Roma, Catanzaro, Napoli e Reggio Calabria è finita la “Max Petroli” ( ora “Made Petrol Spa” ) - società petrolifera che la Bettz ha ereditato dal defunto marito Salvatore Di Cesare – che secondo gli inquirenti riciclava il denaro di camorra e ‘ ndrangheta. I pm hanno formulat o le richieste di condanna anche per gli altri i mputati che hanno scelto il rito abbreviato , tra cui il nipote Filippo Bettozzi e la figlia Virginia Di Cesare , per i quali sono stati sollecitati rispettivamente 9 e 10 anni di reclusione.



I FATTI

Aveva ereditato una società sull’orlo del precipizio, ma nel 2018, in soli 36 mesi “l’imprenditrice prodigio” Anna Bettozzi era riuscita a far lievitare i conti della “Max Petroli”, creatura del suo defunto marito , passando da 9 a 370 milioni. Un’impresa mastodontica che l’ex cantante della scuderia di Lele Mora ha ricondotto spesso ai suoi rapporti con gli ambienti politici. Eppure la rifiorita e nuova “Made Petrol Spa”, affidata alla direzione della figlia Virginia Di Cesare, ha destato i sospetti delle Fiamme Gialle che indagavano già sui rapporti tra mafia e settore degli oli minerali. Fondamentali le intercettazioni telefoniche in cui la Bettz si vantava con la sorella di «avere dietro la camorra». Così, secondo gli inquirenti , l’imprenditrice riciclava i soldi d i Antonio Moccia, boss dell’omonimo clan camorristico.