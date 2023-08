Quando il sogno, l’estate e la festa incrociano la tragedia. «Realizza il tuo sogno»: non a caso è questo lo slogan che appare sul sito ufficiale del Tortuga, l’imbarcazione che cullandosi nelle acque del golfo di Napoli cattura l’attenzione da quasi ogni belvedere della città, specialmente nelle notti di luglio e agosto. La turista statunitense di 45 anni, ieri pomeriggio nelle acque nei pressi di Furore, ha perso la vita dopo che l’imbarcazione su cui si trovava è finita contro questo veliero da 40 metri. La location delle feste aziendali o private (come quella di ieri), delle vacanze, dei compleanni e dei «sogni». Ci si sposa addirittura, sul Tortuga, la grande imbarcazione che resta negli occhi di tanti napoletani e stranieri che ammirano il Golfo.

DAL SOGNO ALLA TRAGEDIA

Sogni che però ieri si sono confusi con una tragedia terribile. «Non si è capito nulla, all’improvviso c’è stato un terribile schianto», sono le parole cariche di spavento e angoscia dei turisti che affollavano il Tortuga, anche se in via ufficiale i gestori, almeno per ieri, hanno preferito rispondere ufficialmente solo alle domande degli inquirenti. Il veliero, comunque, sarebbe «illeso»: a un primo esame non sarebbero stati rilevati danni strutturali.

L’ORMEGGIO

Moderno e dal fascino antico, il Tortuga è ormeggiato a Napoli. Il sito ufficiale reca l’indicazione «Molo Luise», nel cuore di Mergellina, fissato come indirizzo del veliero e del suo ristorante. «Navigando con i suoi 40 metri nel mare di Napoli - si legge nella descrizione - risulta essere una location unica e indimenticabile dove poter svolgere un evento di sicuro successo nel quale si uniscono la tipicità della cucina napoletana e lo spettacolare scenario del mare. Siamo esperti nell’emozionare gli ospiti e creare un’atmosfera suggestiva resa unica dalla qualità dei servizi offerti. Ormeggiata con i suoi 40 metri nel cuore del Golfo di Napoli, unisce caratteristiche di modernità all’antica seduzione della barca a vela. Il calore del teak e della radica, la particolare cura dell’arredamento ed ancora il confortevole salone ed il suo ampio ponte superiore uniti alla nostra rinomata cucina tipica napoletana concorrono tutte a creare un’atmosfera suggestiva resa unica dalla qualità dei servizi offerti. Il nostro professionale equipaggio sempre gentile ed attento alle vostre necessità vi aiuterà a navigare in uno scenario di incomparabile bellezza».

MATRIMONI E NON SOLO

Ci si presentano anche prodotti e book da lanciare sul mercato, a bordo della location da sogno che solca le acque del Golfo. «Il Veliero Tortuga è il posto ideale per festeggiare il tuo evento speciale», si legge ancora sul sito. Eppure ieri, durante una festa privata in corso sul veliero, il sogno si è trasformato in un incubo. «Al momento dello schianto, quando l’imbarcazione ci è venuta addosso, la nostra prima preoccupazione è stata quella di mettere in salvo tutti i presenti», hanno assicurato i membri dell’equipaggio ai titolari dell’imbarcazione. E naturalmente filtrano «shock e grande rammarico per la tragedia».