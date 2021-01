Alessandria, sparatoria in strada tra minori nomadi: due in pericolo di vita

Una sparatoria fra minorenni è avvenuta a Sale, un paese di circa quattromila abitanti in provincia di Alessandria. Due ragazzi, secondo le prime notizie, sono rimasti feriti in modo grave e lottano fra la vita e la morte. Uno è stato trasportato in ospedale ad Alessandria con mezzi propri e l'altro è a Novi Ligure. Entrambi sarebbero giostrai e nomadi. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi in casa e sarebbero frutto di una lite. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri del comando provinciale.

Ultimo aggiornamento: 12:01

