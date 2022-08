Adela, il generale Giorgio Battisti: «Spia russa infiltrata a Napoli? Non deve stupirci»

«Lo spionaggio è sempre esistito. Non c'è da stupirsi di questo caso di Adela che rientra nel gioco dei rapporti internazionali. Certamente colpisce la facilità con cui questa donna si è mossa in Occidente assumendo incarichi e ruoli diversi», lo ha detto all'Adnkronos il generale Giorgio Battisti, tornato sul caso della spia russa infiltrata nella base Nato a Napoli.

Il Papa pone sullo stesso piano aggressore russo e aggredito ucraino e Kiev ha convocato il nunzio apostolico: «Parole inaccettabili»

Spia russa infiltrata, il generale Giorgio Battisti: «La globalizzazione ha facilitato i casi di spionaggio»

Il primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico Italiano ha poi aggiunto: «D'altra parte, però, la globalizzazione ha facilitato questi casi di spionaggio perché già ad una persona qualsiasi basta entrare in Ue per spostarsi liberamente dove vuole. È possibile che la nostra intelligence si sia già mossa da tempo: i nostri servizi sono infatti molto efficienti».

Il generale Battisti, sulla spia russa infiltrata nella base Nato di Napoli, conclude. «Lo spionaggio tra Stati c'è sempre stato: ha avuto il suo culmine nella guerra fredda ed è continuato anche negli ultimi anni. L'intelligence è una componente fondamentale dell'interesse nazionale di un Paese. Conoscere infatti la situazione dei potenziali competitori o avversari è importantissimo».

Ucraina, agenti e informatori: l'esercito ombra della resistenza civile che combatte l'avanzata russa: «Abbiamo paura di morire, ma la causa è giusta»